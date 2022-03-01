Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı - Son Dakika
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Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı

01.03.2022 17:30

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlaması sonucu alev alan tırdaki yangın, şoförün dikkati sayesinde söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlaması sonucu alev alan tırdaki yangın, şoförün dikkati sayesinde söndürüldü.

Manavgat'ta yüklediği odunları Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürmek için yola çıkan Yahya Aydoğdu'nun kullandığı 48 AFJ 661 plakalı tırın, Serik-Antalya kara yolu Dikmen Kavşağı'nda 42 RU 302 plakalı dorsesinin arka lastiği patladı.

Durumu fark eden Aydoğdu, aracı yol kenarına park ederek, lastiği kontrol etti. Bu sırada lastiğin birden alev almasıyla Aydoğdu, yangın söndürme cihazı ve pet şişelerdeki suyla alevlere müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekiplerinin çalışmasıyla alevler odunlara sıçramadan söndürüldü.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lastiğin patladığını aynadan fark ettiğini belirterek, "Allahtan fark etmişim, yoksa tır odun yüklüydü. Tamamen yanıp kül olabilirdi." dedi.

Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı
Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı
Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serik'te odun yüklü tırın patlayan lastiği alev aldı - Son Dakika
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