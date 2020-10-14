Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylülerine traktör desteği - Son Dakika

Serik ilçesinde, Orman Bölge Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) tarafından "Üretim Mekanizasyon Projesi" kapsamında 3 orman köylüsüne bir kısmı hibe, bir kısmı faizsiz krediyle sağlanan traktör verildi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen traktör teslim törenine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri, Serik Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız, traktörü alan Murat Karadeniz, Mehmet Ali Kök, Veli Gök ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Özgür Cılız yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Üretim Mekanizasyon Projesi kapsamında üreticilere 3 traktör, 2 tomruk çekme vinci ve sera verildiğini belirtti.

Tarım araçları için toplam 442 bin lira destekte bulunulduğunu kaydeden Cılız, "Toplam miktarın yüzde 20'si olan 88 bin 400 lirası hibe, 353 bin 600 lirası ise 1 yıl ödemesiz, 7 yıl geri dönüşümlü faizsiz kredi ile ödemeli. Tomruk çekme vinci alanlar ormanda çalışarak geri dönüşümünü sağlayacak ve ödemelerini yapacaklar." dedi.