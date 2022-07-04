Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

04.07.2022 11:12

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yerleşim yeri ile seralara yakın alanda etkili olan yangına; 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 5 arazöz ve 1 iş makinesi ile de karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektar alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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