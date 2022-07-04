Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yerleşim yeri ile seralara yakın alanda etkili olan yangına; 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 5 arazöz ve 1 iş makinesi ile de karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektar alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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