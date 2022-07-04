Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.
Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yerleşim yeri ile seralara yakın alanda etkili olan yangına; 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 5 arazöz ve 1 iş makinesi ile de karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektar alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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