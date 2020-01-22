Serik'te orman yangını - Son Dakika
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Serik'te orman yangını

6 saat önce

Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm orman alanı yandı.

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Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm orman alanı yandı.

Kırbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve 25 personel sevk edildi.

Ekiplerin 5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 15 dönüm orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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