Serik'te orman yangını - Son Dakika

Serik'te orman yangını
6 saat önce
Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm orman alanı yandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm orman alanı yandı.
Kırbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin 5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 15 dönüm orman alanının zarar gördüğü belirtildi.
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