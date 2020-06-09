Serik'te orman yangını - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm orman arazisi zarar gördü.

Serik'e bağlı Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki sarp kayalık alanda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören vatandaşların durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine 2 helikopter, 5 arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilen yangında 10 dönüm orman arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Mahalle muhtarı Mehmet Alice, "Saat 15.00 sıralarında mahallemize bağlı Karauz mevkisinde yangın çıktı. Hemen orman işletme ve jandarmaya bilgi verdik. Yangın alanı sarp kayalık olduğu için havadan helikopterlerle müdahale edildi. Şu an yangın kontrol altına alındı" dedi.