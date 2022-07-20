Sera sahipleri orman yangınının seralara sıçrama ihtimaline karşı kendi imkanları ile seralara su sıkarak korumaya çalıştı. Yangında 1 hektar orman alanı yanarken, bazı seralar da kısmen zarar gördü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Jandarma, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SERİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.