Son Dakika Haberleri: Serik'te orman yangını kontrol altına alındı
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Serik'te orman yangını kontrol altına alındı

57 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Serik'te orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Kozan mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.40 sıralarında meydana gelen yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Devam eden yangına 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer müdahale ediyor. Ayrıca 2 dozer ve 26 arazöz şehir dışından, 15 arazöz de Antalya'dan takviye edildi.


Yangın etkili bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, Gebiz, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:06 Kaynak: İHA
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