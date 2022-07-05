Son dakika: Serik'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Serik'te orman yangını kontrol altına alındı

05.07.2022 12:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Serik'te orman yangını kontrol altına alındıANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde iki gün içinde ikinci kez çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Serik'te orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde iki gün içinde ikinci kez çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dün Hapıllar Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangının ardından bu sabah da Kuşlar Mahallesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletmesine bağlı ekipler, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 dönümlük arazide etkili olan yangın, 45 dakikada kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Son dakika haber | SERİK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Son dakika haberi | Serik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi | Serik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Serik'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Serik'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement