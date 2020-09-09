Serik'te otluk alanda yangın - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alacami Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahele ediyor.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yaşayan bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi.

Meyve bahçeleri ile seraların da zarar gördüğü yangını kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.