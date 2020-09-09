Serik'te otluk alanda yangın - Son Dakika

Serik'te otluk alanda yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alacami Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahele ediyor.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yaşayan bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi.

Meyve bahçeleri ile seraların da zarar gördüğü yangını kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.

Serik'te otluk alanda yangın

Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 23:48 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te otluk alanda yangın - Son Dakika

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