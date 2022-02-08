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Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

08.02.2022 15:09
Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Recep K'nin kullandığı 07 AUJ 199 plakalı otomobil ile kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu kişi yönetimindeki plakasız motosiklet, Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, Antalya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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