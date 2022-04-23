Serik'te özel çocuk ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Serik'te özel çocuk ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi

23.04.2022 10:02
Serik'te özel çocuk ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi

Antalya'da Serik Özelim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından öğrenci ve ailelerine iftar verildi.

Antalya'da Serik Özelim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından öğrenci ve ailelerine iftar verildi.

Serik Merkez Mahallesi'nde düzenlenen programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, öğretmenler, özel eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeği öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Okulun kurucusu Olcay Akca, ramazan ayı nedeniyle okul öğrencileri ve velilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ailelerin birbirleriyle kaynaşmaları için program düzenlediklerini anlatan Akca, "Gerek birlik ve beraberlik gerek se çocuklarımıza kardeşlik duygularını aşılamak istiyoruz. Özel çocuklarımızı evlerimize kapatmak değil, toplum içerisine çıkartmak önemli." dedi.

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Rehabilitasyon Merkezi, Hisarcık, Antalya, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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