Serik'te pamuk tohumları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Serik ilçesinde sezonun ilk pamuk tohumları toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Serik'te çiftçiler pamuk tohumunun ekim işlerine başladı.

Pamuk tohumlarını toprakla buluşturan çiftçilerinden aynı zamanda Kuşlar Mahallesi'nin muhtarı olan Akif Küçük, tarım sezonunun hayırlı uğurlu geçmesi temennisinde bulundu.

Çiftçilerin daha fazla desteklenmesini beklediklerini belirten Küçük, "Devletten emeğimizin karşılığını inşallah alacağız. Geçen sezon pamuk güzel para etti ve emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah bu senede iyi olur." dedi.

Serik Tarım ve Orman Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılında bölgede 26 bin dekar pamuk ekimi yapıldı, bu ekim karşılığında 9 bin ton civarında pamuk rekoltesi gerçekleştirildi. Bu yıl ise çiftçiler tarafından Antbirlik ve özel sektörden 52 bin kilonun üzerinde çekirdek tohumu alındığı buna karşılıkta 30 bin dekar civarında ekim gerçekleştirileceğinin tahmin edildiği öğrenildi.