Serik'te park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Serik'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Gülsün Süleyman Süral Caddesi'nde yol kenarında park halindeki özel bir şirkete ait 07 YHL 25 plakalı aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonrasında otomobil, kullanılamaz hale geldi.