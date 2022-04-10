Serik'te park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Serik'te park halindeki otomobil yandı

10.04.2022 16:47

Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunan 07 AGK 993 plakalı otomobilde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının neden çıktığını belirlemek için inceleme yaptı.

Serik'te park halindeki otomobil yandı
Serik'te park halindeki otomobil yandı
Serik'te park halindeki otomobil yandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te park halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serik'te park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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