Serik'te patlayan elektrik panosu yandı - Son Dakika

Serik ilçesinde semt pazarında bulunan elektrik panosu meydana gelen patlamanın ardından yandı.

Kadriye Mahallesi'nde kurulan semt pazarının içindeki kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosu bilinmeyen nedenle patlayarak alev aldı.

Pazarcılar tarafından kısa sürede söndürülen yangın pano ve elektrik kablolarıyla yakındaki 2 araçta hasara neden oldu.

Esnaf Şaban Aksoy, "Birden bir patlama oldu. Önce ne olduğunu anlayamadık. Panonun alev alması ile elektrik panosunun yandığını gördük. O bölgenin elektrik akımı kesildi. Pazarcı esnafımız patlamayla birlikte korku dolu anlar yaşadı." dedi.

Pazarcı Süleyman Çam ise, "Pazar yerinde büyük bir patlama sesi geldi. Esnaf çok korktu. Kaldırımda bulunan elektrik panosu kendiliğinden patladı." diye konuştu.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri elektrik panosunun yenilenerek sokağa elektrik verilmesi için çalışmalara başladı.