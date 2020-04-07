Serik'te pazar yerlerine maskesiz giriş yasak - Son Dakika

Serik ilçesinde kurulan semt pazarlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında maskesiz giriş yasaklandı.

Polis ve zabıta ekipleri semt pazarlarının girişlerine kurulan demir bariyerlerle pazarların giriş ve çıkışını kontrol altına aldı. Ekipler maske takmayan pazarcı ve alışveriş için gelenlerin pazar yerlerine girişlerine izin vermiyor. Ayrıca pazara gelen tüm vatandaşların ateş ölçümünü yapılarak maske dağıtıyor.

Ekipler, sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların kimlik kontrolünü yapılarak pazar yerine girişlerine izin vermiyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre pazar tezgahları arasında 3 metrelik mesafe kuralını da uygulayan zabıta ekipleri vatandaşın kendi başına meyve sebze seçmelerine engel oluyor.

Zabıta ekipleri pazar yeri içerisinde dolaşarak vatandaşı uyarıcı anonslar yapıyor.