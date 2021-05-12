Serik'te peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde, peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu trafiğe kapatılan yol, açıldı.

Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 YPP 95 plakalı peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun, D-400 kara yolu Dört Yol Kavşağı'nda, önce Bayram Ali Kaymaz'ın kullandığı 07 NMF 22 plakalı kamyonete, ardından park halindeki 07 ADP 242 plakalı otomobile çarptığı öne sürüldü.

Devrilen kamyondaki peyzaj malzemeleri ve çiçek saksıları yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kamyonun çekilmesinin ardından açıldı.

Kamyonet sürücüsü Bayram Ali Kaymaz, gazetecilere, kavşakta beklerken yeşil ışık yanması sonucu hareket ettiği sırada Manavgat istikametinden gelen kamyonun aracına çarptığını iddia etti.