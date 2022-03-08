SERİK'TE POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI - Son Dakika
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SERİK'TE POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI

08.03.2022 11:36

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hafif yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hafif yaralandı.

Kaza dün saat 19.45 sıralarında Belek mahallesinde Eminceler mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden Belek istikametine ilerleyen polis aracı ile ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı 07 NS 555 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı karşı yolun kaldırımında durabildi. Kazada polis aracındaki polis memuru T. kolundan hafif yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SERİK'TE POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI
SERİK'TE POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI
SERİK'TE POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERİK'TE POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI - Son Dakika


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