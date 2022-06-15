Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yapılan programa Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin , İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk de katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serik'te 'Reflektör tak, görünür ol, kazaya sebep olma' etkinliği - Son Dakika

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