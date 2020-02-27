Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp ve National golf sahalarında 3 gün sürecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'na 20 ülkeden 64'ü profesyonel toplam 185 golfçü katıldı. Turnuvaya Türkiye'yi profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Bekir Kara, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç gibi golfçüler temsil ediyor.

Turnuvada, toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuvanın birincisi 5 bin Euro ile ödüllendirilecek. Turnuvada geçen yıl Ali Altuntaş, şampiyon olmuştu.

Turnuva cumartesi günü Regnum Carya Otel'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turnuvadan detay görüntüler


Regnum Carya, Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:55 Kaynak: DHA
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