Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Antalya
'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Regnum Carya
Pro-Am Golf Turnuvası başladı.Serik'e bağlı Belek
turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp ve National golf sahalarında 3 gün sürecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'na 20 ülkeden 64'ü profesyonel toplam 185 golfçü katıldı. Turnuvaya Türkiye
'yi profesyonel golfçüler Ali Altuntaş
, Hamza Sayın, Bekir Kara
, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç gibi golfçüler temsil ediyor.
Turnuvada, toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuvanın birincisi 5 bin Euro ile ödüllendirilecek. Turnuvada geçen yıl Ali Altuntaş, şampiyon olmuştu.
Turnuva cumartesi günü Regnum Carya Otel'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
- Antalya