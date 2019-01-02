Serik'te Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı (2)
57 dakika önce
VİLLALARI SU BASTISerik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi.
VİLLALARI SU BASTI
Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek
ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi. Villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
ASAT ekipleri ve itfaiye birimleri bölgede su tahliye çalışmaları yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
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