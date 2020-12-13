Serik'te yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı - Son Dakika

Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın refakatçi izni tartışma yarattı: Ücret ödeyip dışarıdan birini tutanlar var

Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum