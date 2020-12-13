Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3) - Son Dakika

ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası Kadriye ve Çakallık mahallelerindeki kapalı çilek seraları zarar gördü. Kadriye Mahallesi Beşgöz deresi mevkiindeki derenin taşması sonucu yaklaşık 30 dönüm çilek serası su altında kaldı. Çiftçiler, kendi imkanları ile seralardaki suları boşaltmaya çalışıyor. Çilek serası sahibi Mehmet İçin, "Dün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Beşgöz deresinin taşması neticesinde çilek seram sular altında kaldı. Yeni mahsul olan çilek fideleri telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.