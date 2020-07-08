Serik'te şampiyonluk coşkusu - Son Dakika

Serik'te şampiyonluk coşkusu

TFF'nin bugün yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'de grup birincilerinin şampiyon ilan edilerek TFF 2'nci Lig'e yükselmeleri tescil edildi.

TFF'nin bugün yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'de grup birincilerinin şampiyon ilan edilerek TFF 2'nci Lig'e yükselmeleri tescil edildi. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 2'nci Lig'e yükselmesi, ilçede sevinçle karşılandı.

Serik Belediyespor'un 2'nci Lige yükselmesini konvoy düzenleyerek kutlayan Serikli taraftarlar, 'Şampiyon Serik Belediyespor' sloganları attı. Çınaraltı meydanında ise Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kulüp başkanı Ramazan Kaçar, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti başkanları, davul ve zurnalar eşliğinde konvoya katılanları selamladı.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
Konuyla ilgili açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Kulübün kuruluşundan bugüne kadar gerek belediye başkanlığı ve kulüp başkanlığı, gerek yöneticilik, gerekse futbolcular ve hocalar, taraftarlar kimin emeği ve katkısı varsa hepsine teşekkür ederim. Bu sadece bu günün meselesi değil, yılların emeğidir. Uzun zamandır TFF'nin açıklamasını bekliyorduk. TFF'nin bu kararı bizi çok mutlu etti. Bu takım 2'nci Lig'de de başarılı olacak" diye konuştu.

Kulüp başkanı Ramazan Kaçar ise "Bu başarıda ne kadar gururlansak azdır. Tüm Türkiye şu anda Serikspor'u konuşuyor. Şimdi herkes burada. Biz bir olduğumuz müddetçe neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Enver Aputkan, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Serik'te şampiyonluk coşkusu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:05 Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı 17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 04:28:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik'te şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]