Serik?te şampiyonluk coşkusu - Son Dakika

Serik?te şampiyonluk coşkusu

TFF'nin bugün yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'de grup birincilerinin şampiyon ilan edilerek TFF 2'nci Lig'e yükselmeleri tescil edildi.

TFF'nin bugün yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'de grup birincilerinin şampiyon ilan edilerek TFF 2'nci Lig'e yükselmeleri tescil edildi. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 2'nci Lig'e yükselmesi, ilçede sevinçle karşılandı.

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Serik Belediyespor'un 2'nci Lige yükselmesini konvoy düzenleyerek kutlayan Serikli taraftarlar, 'Şampiyon Serik Belediyespor' sloganları attı. Çınaraltı meydanında ise Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kulüp başkanı Ramazan Kaçar, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti başkanları, davul ve zurnalar eşliğinde konvoya katılanları selamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, 'Kulübün kuruluşundan bugüne kadar gerek belediye başkanlığı ve kulüp başkanlığı, gerek yöneticilik, gerekse futbolcular ve hocalar, taraftarlar kimin emeği ve katkısı varsa hepsine teşekkür ederim. Bu sadece bu günün meselesi değil, yılların emeğidir. Uzun zamandır TFF'nin açıklamasını bekliyorduk. TFF'nin bu kararı bizi çok mutlu etti. Bu takım 2'nci Lig'de de başarılı olacak' diye konuştu.

Kulüp başkanı Ramazan Kaçar ise 'Bu başarıda ne kadar gururlansak azdır. Tüm Türkiye şu anda Serikspor'u konuşuyor. Şimdi herkes burada. Biz bir olduğumuz müddetçe neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik' dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Serik?te şampiyonluk coşkusu - Son Dakika Spor
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