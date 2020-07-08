Serik'te şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Serik'te şampiyonluk sevinci

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Serik Belediyespor'da, 2. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor.

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Serik Belediyespor'da, 2. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda, grubunda lider durumda bulunan Serik Belediyespor şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lige yükselmesi tescil edildi.

Kararın ardından alınmasının ardında Serik ilçesinde şampiyonluk coşkusu yaşanırken, taraftarlar konvoy düzenleyerek kutlama yaptı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kulüp başkanı Ramazan Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri, Çınaraltı meydanında davul ve zurnalar eşliğinde konvoya katılanları selamladılar.

Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüpte bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, TFF'nin aldığı kararın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Aputkan, 2.Lig'de de kulüp, taraftar ve ilçe birlikteliğinin devam edeceğini vurgulayarak, "Birliktelik olunca da başarı geliyor. Bu gün çok mutluyuz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Ramazan Kaçar ise gururlu olduklarını ifade ederek, "Şampiyonluk, anamızın ak sütü gibi helaldir." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, serik, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serik'te şampiyonluk sevinci - Son Dakika Spor
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