Serik'te sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Evden ve iş yerinden hırsızlık, madde bağımlılığı ile mücadele konularında esnafa broşür dağıtan ekipler, neler yapmaları gerektiği konularında da uyarılarda bulundu.

Ekiplerin, ileriki günlerde de sık sık ziyaret ederek, bilgilendirme yapacağı kaydedildi.