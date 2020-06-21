Serik'te şehit babalarına babalar günü ziyareti - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde babalar gününde şehit babaları unutulmadı.
Serik Kaymakamlığınca ilçede yaşayan şehit babaları babalar günü dolayısıyla evlerinde ziyaret edildi.
Ziyaretlerde, Serik Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Meral Yılmaz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Soner Kahya hazır bulundu.
Serik Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yılmaz, "Şehitlerimizin emaneti olan, kıymetli şehit babalarını bu özel günde yalnız bırakmadık." dedi.
Ziyaretlerde şehit babalarına çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.