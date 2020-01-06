Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (2) - Son Dakika

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (2)

6 saat önce

HORTUM, SERALARI VURDUAntalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında, hortum meydana geldi.

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (2), System.String[]

HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında, hortum meydana geldi. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırılırken, plastik örtüleri yırtıldı. Hortum nedeniyle seralardaki ürünler de zarar gördü. Hortum, şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seraları zarar gören üreticiler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye inceleme için ekipler yönlendirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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