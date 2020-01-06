Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (5) - Son Dakika

MAHSUR KALAN 40 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 5 aile, şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Ailelerden jandarmaya yardım ihbarı gitti. İhbarlar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş ve 1 trafik timi sevk edildi. Mahsur kalan 40 kişiye ulaşan ekipler, jandarma araçlarıyla kurtarıp, güvenli bölgeye götürdü. Ailelerden bazıları, istekleri doğrultusunda, Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik aileye ise Serik Belediyesi tarafından ev tahsis edildi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Öte yandan Antalya- Alanya D-400 yolunun Serik geçişinde bulunan Çandır Mahallesi'ndeki tarım arazileri, seralar ve portakal bahçeleri de şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.