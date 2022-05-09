Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi - Son Dakika
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Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi

09.05.2022 14:56

Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdiANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde sürekli kazaların yaşandığı kavşak, mahalleliyi isyan ettirdi.

Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde sürekli kazaların yaşandığı kavşak, mahalleliyi isyan ettirdi. Serik Ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde aynı noktada iki ayda meydana gelen üç ayrı kaza bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaybedildi. Sürekli kazaların yaşandığı kavşakta şans eseri can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Mahalle halkı ise kazaya karışan araçların her an işyerlerine girmesinden endişe ettikleri kazalar için yetkililerden önlem alınmasını istiyor.

Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi
Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazasız gün geçmeyen kavşak isyan ettirdi - Son Dakika


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