Serik'te sivil toplum kuruluşları bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde Memur-Sen ve Eğitim Birsen Serik İlçe temsilcilikleri bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Çınaraltı Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Memur-Sen ve Eğitim Birsen Serik İlçe Temsilcisi Erdal Erdoğan, Türk milletinin her daim yanında olduklarını söyledi.

Darbeye ve vesayete karşı olduklarını belirten Erdoğan, "Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı sığınmasına da fırsat verecek, esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir açıklamaları kabul edilemez." diye konuştu.

Açıklamaya, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve sendika üyeleri de katıldı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.