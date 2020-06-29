Serik'te soğuk hava deposunda yangın (1) - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Seri"e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki özel firmaya ait soğuk hava deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, deponun çatı kısmını tamamen kapladı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.