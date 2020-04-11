Serik'te sokaklar boşaldı - Son Dakika

Serik'te sokaklar boşaldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar evlerinden çıkmayınca sokaklar boşaldı. Fırıncılar, tüp ve su bayileri ise sokağa çıkma yasağının ardından araçlarıyla vatandaşlara özel servis yaptı. İlçede araç trafiği yok denecek kadar azalınca bir yoldan karşıya geçen kaplumbağa ilginç bir görüntü oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden gece 00.00'dan itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Serik ilçesinde de yasağın uygulanması noktasında emniyet ve jandarma ekipleri çeşitli noktalarda vatandaşların kimlik kontrollerini yaptı. Kontroller sırasında yasağa rağmen sokağa çıkanlar uyarılıp, evlerine gönderildi.

İlçedeki fırıncılar, tüpçüler ve su bayileri ise evlerinden çıkamayan vatandaşlar için evlere servis yaptı.

YOLLAR KAPLUMBAĞALARA KALDI

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç trafiği yok denecek kadar azalınca yollar doğada yaşayan kaplumbağalara kaldı. Yolun boş olmasından istifade eden kaplumbağa ağır adımlarla karşıya geçti.