Serik'te sulama birliklerinin su kullanım hizmet bedelleri tartışıldı - Son Dakika
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Serik'te sulama birliklerinin su kullanım hizmet bedelleri tartışıldı

6 saat önce

Serik ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında, sulama birliklerinin su kullanım hizmet bedelleri görüşüldü.

Serik'te sulama birliklerinin su kullanım hizmet bedelleri tartışıldı, System.String[]

Serik ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında, sulama birliklerinin su kullanım hizmet bedelleri görüşüldü.

Sulama Birliklerinde su kullanım hizmet bedellerinin düşürülmesi konusunda çiftçilerin taleplerinin değerlendirmek amacıyla DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Serik Belediye Başkanlığı ve Sulama Birlikleri işbirliğinde, belediye hizmet binasında istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Aykan, sulama birliklerinin tüzel kişilikler olduğunu, daha önce birlik meclisleri tarafından idare edilen başkan ve meclis üyelerinden oluşan yapının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal edildiğini, buralara kamu görevlileri atandığını aktardı.

Müdür yardımcısı Aykan, Antalya'da 24 olan sulama birliği sayısının, sekize düşürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sulama birliklerinin birleştirilmelerinin ücretlere yansıması 2020 yılında olacak. Yapılan işlemlerin hepsi üreticinin vermiş olduğu su kullanım hizmet bedeline yansıyor. Sulama birliklerinde denk bütçe esastır. Gelirler neler, giderler neler hep birlikte konuşalım, ortak mantık noktasıyla karar verelim. Birlik başkanlarının birliklerini zarara uğratması durumunda çıkacak mali rücular birlik başkanlarına çıkar. Çözüm yolları ve alternatifleri konuşacağız."

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise Antalya ve Serik denildiğinde akla ilk gelenin tarım ve turizm olduğunu söyledi.

İnsanların geçim kaynaklarından en önemlisinin tarım olduğunu belirten Aputkan, tarımsal sulama fiyatları konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere toplandıklarını kaydetti.

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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