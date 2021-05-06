Serik'te "tam kapanma" desteği ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında, 1100 lira tutarındaki nakdi yardım, Serik ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edilmeye başlandı.

İlçede, PTT aracılığıyla yapılacak ödemeler için PTT çalışanları, polis ve bekçilerden oluşan 7 ekip, mahalle muhtarları ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek, nakdi yardımları ulaştırıyor.

Yardım kapsamında bulunan bazı vatandaşlar ise PTT şubelerine giderek, ödemelerini alıyor.

İlçedeki 2 bin 768 aileye ödemelerin bu hafta içinde yapılması planlanıyor.