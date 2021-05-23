Serik'te tarım alanında çıkan yangın ekinlere zarar verdi - Son Dakika

Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekinlere zarar verdi.

Eskiyörük Mahallesi'nde anız yakımı sırasında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 dönüm ekin zarar gördü.

Eskiyörük Mahallesi Muhtarı Ramis Güzel, anızdan çıkan yangının kısa sürede yayıldığı ve 4 köylünün arpa ekinlerin zarar gördüğünü söyledi.

Rüzgarlı havalarda anız yakılmaması konusunda uyarıda bulunan Güzel, "En ufak yakılacak bir ateş çok büyük felaketlere neden olabilir." dedi.