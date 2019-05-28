Serik'te tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:37 Kaynak: DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dekar buğday tarlasıyla 15 dekar orman arazisi kül oldu.
Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde saat 16.00 sıralarında henüz hasat edilmemiş olan Kadir Can'a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, ormanlık alana da sıçradı.
Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan müdahalede bulunurken, 10 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi de karadan alevleri söndürmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlanan yangında 15 dekar çam ormanı yandı.
Görüntü Dökümü
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Helikopterin yangına müdahalesi
Arazözler ve orman işçilerinin çalışması
Çevredeki vatandaşların bekleyişi
Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),
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