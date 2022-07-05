Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

05.07.2022 10:57
Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ile diğer hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ile diğer hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Boğazkent Halk Plajı'nda bir restoranda gerçekleşen veda etkinliğinde konuşan Başsavcı Hüseyin Abdullah Aytekin, ilçede 3 yıl görev yaptığını söyledi.

Serik'ten güzel duygular ve iyi temennilerle ayrıldığını dile getiren Aytekin, "Önemli olan vatandaşların taleplerini yasal bir şekilde karşılamak. Çünkü adalet en son kapı. İnsanlar bize gelmişse eğer, gidecek başka yeri kalmamıştır. Herkesin bunu bilerek çalışması gerekir. 3 yıl boyunca biz bunu bilerek çalıştık." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Cumhuriyet Savcısı Erkan Çetin, Hakim Mehmet Açıkel, Hakim Hacı Kayhan ve Hakim Emin Salman da ilçe protokolü ile adli çalışanlarına veda etti.

Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, savcılar, hakimler ve adliye çalışanlarının da katıldığı etkinlikte ilçeden ayrılan hakim ve savcılara plaket verildi.

HSK 1. Dairesinin 19 Haziran'daki kararnamesi gereği Serik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı.

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Tayini çıkan hakim ve savcılar, veda gecesi ile uğurlandı Tayini çıkan hakim ve savcılar, veda gecesi ile uğurlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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