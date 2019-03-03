Son Dakika Haberleri: Serik'te Tenis Heyecanı Yaşandı

Serik'te Tenis Heyecanı Yaşandı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto işbirliğiyle düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Serik'te Tenis Heyecanı Yaşandı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto işbirliğiyle düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin tenis kortlarında 8-10, 12, 14 yaş ve büyükler kategorilerinde düzenlenen tenis turnuvasında toplam 680 sporcu mücadele etti. Başta İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen tenisçiler kategorilerinde dereceye girmek için ter döktü. 28 Şubat'ta başlayan turnuva bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Turnuva Başhakemi Ömer Levent Eralp, Türkiye'de yapılan büyük ve yılın en kalabalık organizasyonlarından birini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyonada 680 civarında sporcunun mücadele ettiğini belirten Eralp, "Bu turnuvalarda puan usulüne göre değişik gruplar var. Sporcular buradan aldıkları puanlar daha üst turnuvalarda oynamalarını sağlar. Turnuva boyunca federasyonumuzdan 15 hakem görev aldı" dedi.

12 yaş erkekler kategorisinde birinci olan Ahmet Efe Tunçoğlu, aldığı dereceden çok mutlu olduğunu ve ileride iyi bir tenisçi olmak istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başhakem Ömer Levent Eralp'in açıklamaları

Ahmet Efe Tunçoğlu'nun açıklamaları

Oyunlardan detaylar



03.03.2019 - Haber Kodu : 190303123 - Serik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Tenis, serik, Spor
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