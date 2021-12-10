SERİK'TE TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞTI, 2 YARALI - Son Dakika

SERİK'TE TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞTI, 2 YARALI

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü Ramazan Bucak (44) ile yanında yer alan İlhan Eroğlu (29) yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü Ramazan Bucak (44) ile yanında yer alan İlhan Eroğlu (29) yaralandı. D400 Karayolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda Ramazan Bucak kullandığı 07 AAD 148 plakalı kamyonetle, sürücüsünün adı öğrenilemeyen konteyner yüklü 16 DAF 96 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Bucak ile kamyonetteki İlhan Eroğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyonetten çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti

CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz

Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları buldu

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz