Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Kamyonette sıkışan sürücü Karataş, ekipler tarafından çıkarıldı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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