Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Serik ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Yunus Emre Karataş idaresindeki 07 DAE 78 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Cumalı Kavşağı'nda Yasin Aksoy'un kullandığı 42 CLK 68 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü Karataş, ekipler tarafından çıkarıldı.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş'ın sol ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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