Serik'te topraksız yaban mersini üreticiliği semineri verildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Serik ilçesinde topraksız yaban mersini (blueberry) üreticiliği konusunda seminer düzenlendi.

Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal tarafından çiftçilere yaban mersini hakkında bilgi verdi.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban mersini üreticiliğinin Türkiye ve dünyada son yıllarda arttığını söyledi.

Özellikle Antalya koşullarında topraksız üretim yapıldığını belirten Ünal, "Bu bitkinin diğer bitkilere göre biraz spesifik bir özelliği var. Çok düşük toprak PH'ı dediğimiz alanlarda yetiştirilebiliyor. Bu nedenle ülkemizde sadece Karadeniz, Antalya, Manisa ve Kütahya bölgelerinde topraksız üretimi yapılıyor. Antalya'nın özellikle Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yetiştiriliyor. Serik'te ise yeni başlandı. Topraksız yaban mersini üretiminin 3-4 yıllık bir geçmişi var." dedi.

"Üretimin yüzde 80'i Antalya'da yapılıyor"

Antalya'da şu anda sadece bin dekarlık bir alanda üretimin söz konusu olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde ise yaklaşık bin 500 dekar alanda üretim yapılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 80'ini Antalya oluşturuyor. Çünkü Antalya'nın ekolojik avantajları var. İklim özellikleri bu bitkinin yetiştiriciliğine oldukça uygun. Hem yaylada hem de sahil bölgesinde yetiştiriciliğini yapabiliyoruz. Bu bitki hem örtü altında hem de açıkta üretilebiliyor. Aynı zamanda pazarlanma süresi olarak da bir avantajı var. Sadece Antalya olarak düşündüğümüzde hem yayla hem de sahil bölgesinde yılın 10 ayı üretim söz konusu olabiliyor. Bu dünya pazarında çok önemli. Fas'ta 5 ay, Amerika'da 7 ay, İspanya'da ise 8 aylık bir üretim söz konusu. Antalya bu avantajından dolayı pazara uzun süreli bir arz sağlayabiliyor."

Ünal, yaban mersininin dış pazarda çok yüksek fiyatla alıcı bulabildiğini, sadece Avrupa pazarının bile 500 bin ton ürün istediğini kaydetti.