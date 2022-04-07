Serik'te trafik cezası bulunmayan 3 sürücü ödüllendirildi - Son Dakika

Serik ilçesinde, son 5 yıldır trafik cezası bulunmayan sürücüler ödüllendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, trafik kazaları önlemek amacıyla başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında, sorumluluk alanı içinde son 5 yıldır trafik cezası almayan sürücülere yönelik komutanlıkta etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, hiç ceza almayan iki kadın ve bir erkek sürücüye plaket ile çiçek verdi.