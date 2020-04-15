Serik'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Orta Mahalle 'de tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 ZB 491 plakalı araç, ana caddede seyir halindeki Habil Büyüklü idaresindeki 55 RJ 746 plakalı araçla çarpıştı.

Serik ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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