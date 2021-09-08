Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheli R.D, jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilecek.

Evinde ise esrar, kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ormanlık alanda yapılan aramada 169 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığı ekipleri, şüpheli R.D'nin Haspınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

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