Üye Girişi
Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

08.09.2021 10:37
Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığı ekipleri, şüpheli R.D'nin Haspınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ormanlık alanda yapılan aramada 169 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evinde ise esrar, kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli R.D, jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilecek.

Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, serik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı 10:35 Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar 10:22 Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor 10:15 Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor
Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi 10:01 Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 09:24 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor 08:55 Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor 07:39 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik 00:20 A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik

Son Dakika Haberleri
10:38 MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın
10:23 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı
10:15 Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor
10:09 Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor
10:00 Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı
09:46 Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor
09:44 15 yaşında genç, iki hırsızı kovaladı! O anlar kameralara yansıdı
09:36 Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak
09:22 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın         
10:39
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz         
10:19
Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor         
10:09
Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı         
09:59
Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı         
09:23
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var         
07:40
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme         
01:20
Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı         
23:55
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 10:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement