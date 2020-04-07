Serik'te vatandaşlara maske, sağlık çalışanlarına sebze dağıtımı yapıldı - Son Dakika

CHP Serik İlçe Teşkilatı tarafından sağlık çalışanlarına sebze ikramında bulunuldu, vatandaşlara maske dağıtıldı.

İlçe Başkanı İbrahim Demir, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıttıklarını söyledi.

Ülkenin ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte özellikle sağlık çalışanlarına önemli görev düştüğünü belirten Demir, "Bir nebze olsun yanlarında olabilmek için Serik Devlet Hastanemizde çalışan arkadaşlarımıza sebze dağıtımı yaptık. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bunun için dışarıya çıkmak zorunda kalan esnaflarımıza ve halkımıza maske dağıttık. Bu süreci hep beraber el ele atlatacağız." diye konuştu.

Etkinliğe parti yönetim kurulu üyeleri de katıldı.