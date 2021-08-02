SERİK'TE VİLLADA YANGIN - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir villanın teras ve çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesi Kadriye mahallesi 150 Sokakta dün saat 22.15 sıralarında, 3 katlı villanın teras ve çatı katında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında villanın teras ve çatı kısmı zarar gördü.

3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında villada oturan ailenin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında olduğu, evde oturanların yangını fark etmesi üzerine kendilerini sokağa attıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.