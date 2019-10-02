Serik'te yaya önceliği uygulaması yapıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde uygulama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde uygulama yapıldı.
İlçedeki Abdurrahmanlar, Gebiz ve Töngüşlü mahallelerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla jandarma ekiplerince uygulama yapıldı.
Trafik timleri uygulamalarda öğrencilere yaya önceliğini anlatan broşürler dağıttı.
Yayaların yoldan geçişi sırasında araçlar durdurularak yayalara öncelik verildi.
Uygulamada İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk de yer aldı.
Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş Antalya rekora doymuyor! 9 ayda 13 milyon turist geldi "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı