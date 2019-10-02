Son Dakika Haberleri: Serik'te yaya önceliği uygulaması yapıldı
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Serik'te yaya önceliği uygulaması yapıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde uygulama yapıldı.

Serik'te yaya önceliği uygulaması yapıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde uygulama yapıldı.

İlçedeki Abdurrahmanlar, Gebiz ve Töngüşlü mahallelerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla jandarma ekiplerince uygulama yapıldı.

Trafik timleri uygulamalarda öğrencilere yaya önceliğini anlatan broşürler dağıttı.

Yayaların yoldan geçişi sırasında araçlar durdurularak yayalara öncelik verildi.

Uygulamada İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk de yer aldı.

Jandarma, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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